Всего в ней приняли участие учащиеся из 20 стран

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. На Открытой международной астрономической олимпиаде на федеральной территории Сириус шесть школьников из Москвы завоевали золотые медали. Об этом сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.

"Екатерина Чуркина из школы №179 набрала больше всего баллов и стала абсолютной победительницей соревнования. Золотые медали завоевали также Николай Гамынин из лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова, Владимир Зинин и Иван Пругло из школы №179, Ольга Карасева из школы Центра педагогического мастерства и Маргарита Цветкова из школы "Летово", - написал он.

Олимпиада проходила с 20 по 27 сентября, в ней участвовали школьники из 20 стран. По словам мэра, соревнования проходили в четыре тура и участники выполняли задания, которые были связаны с реальными научными исследованиями.