В докладе для ООН указали на кардинальное снижение детской смертности, сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни в РФ выросла до 73,4 года, что отмечается в докладе для ООН. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в интервью ТАСС.

Он привел агентству данные из доклада, согласно которым ожидаемая "продолжительность жизни выросла с 71,6 года (2020) до 73,4 года, кардинально снизилась детская смертность". Кроме того, произошло сокращение уровня бедности в 1,5 раза до 7,2%, уровня отсутствия продовольственной безопасности - на 4,1%, а в 2023 году РФ занимала третье место в мире по объемам поставок продукции АПК - 103,5 млн тонн.

Титов, говоря о докладе РФ для ООН о состоянии достижения Целей устойчивого развития России, рассказал, что на первом этапе он был подготовлен как экспертный.

"И мы его представили уже в июле в ООН. Это не как официальное представление, добровольный национальный обзор (ДНО). Мы его представили как волонтерский доклад со стороны экспертного сообщества России. Мне кажется, он был очень позитивно воспринят на разных уровнях в ООН, различными странами. Он действительно глубокий, аналитический", - сказал он.

Общественный доклад "Российская Федерация и устойчивое развитие: обзор достижений, инициативы регионов, бизнеса и гражданского сектора (2020-2025)" подготовлен МГИМО, России ской ассоциацией содействия ООН при поддержке Института экономики роста имени П. А. Столыпина. При этом Титов указал, что данный доклад - первый этап.

"Мы сейчас договариваемся с правительством, с президентом о том, что мы хотим начать подготовку уже официального доклада, - указал он. - По процедурам ООН такие доклады всегда представляются в июле-августе на форумах высокого уровня. И уже сегодня там надо забивать очередь, там очередь из стран, чтобы делать свои презентации. Но мы считаем для страны важным (и мы один раз это делали в 2020 году), чтобы эту практику повторить".

По словам спецпредставителя президента, РФ должна показывать всем, что по мировым программам идет в ногу со всем международным сообществом, и, более того, еще и опережает многих.

"До 2027 года есть время, чтобы все подготовить, это ведь серьезная работа. Но также 2027 год - это год принятия решений, что делать дальше с ЦУРами. Так было заявлено в ООН - не дожидаясь 2030 года, уже в 2027-м мы должны принимать решения на период после. И поэтому мы хотели представить и наш обзор, и нашу позицию на будущее", - заключил Титов.