ТОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Мэрия Томска ввела режим повышенной готовности из-за ожидаемого 28 сентября резкого похолодания и перехода к отрицательным температурам. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципалитета.

"Мэр Томска Дмитрий Махиня поручил всем службам перейти в режим повышенной готовности в связи с ожидаемым похолоданием. По данным прогнозов завтра в Томске ожидается резкий переход к отрицательным температурам", - говорится в сообщении.

Все коммунальные службы должны быть готовы к возможным осадкам и гололедице, организации обязаны создать необходимый запас противогололедных материалов. "Дежурные бригады будут работать в усиленном режиме для оперативного реагирования на изменения погодных условий. Также организован регулярный объезд районов города для мониторинга состояния дорог и тротуаров", - подчеркнули в мэрии.