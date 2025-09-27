Для жителей Запорожской области Банк России впервые устроил День открытых дверей

Мероприятие включает мастер-классы по определению подлинности купюр, обучение защите от телефонных мошенников, а также экскурсии и викторины

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Отделение Банка России по Запорожской области в Мелитополе впервые организовало День открытых дверей для жителей и гостей региона, обычно оно закрыто для посещения. Мероприятие включает мастер-классы по определению подлинности купюр, обучение защите от телефонных мошенников, экскурсии и викторины, передает корреспондент ТАСС.

Началась программа с интерактивного занятия по истории. Гости смогли вернуться на 165 лет назад, когда только начинал создаваться аналог современного Центрального банка. Затем посетителям рассказали о деньгах, которые сейчас находятся в обращении и о том, по каким признакам можно отличить, например, подлинную купюру от поддельной. Затем сотрудники отделения показали, как хранятся, считаются и перевозятся инкассаторами монеты и бумажные деньги.

"Одна из задач Банка России - финансовое просвещение. День открытых дверей позволяет нам рассказать о своих функциях, поделиться полезными навыками. Например, все мы каждый день имеем дело с деньгами, но далеко не каждый знает, как определить признаки подлинности, как поступить с поврежденной банкнотой, как противостоять телефонному мошеннику, чтобы сберечь свои средства. Мелитополь участвует в этом проекте первый раз, нам приятно видеть интерес жителей и ознакомиться с их отзывами, для которых мы заранее приготовили специальную доску обращений", - сообщил управляющий отделением Банка России по Запорожской области Евгений Овечкин.

Он добавил, что сотрудники постарались сделать программу интересной для всех возрастов. В числе гостей в том числе семьи с детьми, а самому младшему посетителю семь лет. Для юных гостей также подготовили тематические пазлы, раскраски и другие развлечения. Все участники получат специальные сувениры и смогут сделать на память снимки в "денежной" фотозоне.