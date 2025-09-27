В регионе расположено более 4,3 тыс. объектов культурного наследия, сообщил губернатор Василий Анохин

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Опыт Смоленской области в сфере сохранения историко-культурного наследия был представлен на Х Парламентском форуме "Историко-культурное наследие России" в Великом Новгороде. Культурные объекты сохраняются благодаря активной реставрации, федеральной поддержке и инвестициям. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

В форуме принял участие широкий круг экспертов и представителей власти, в их числе сенатор РФ от Смоленской области Артем Малащенков, а также представители Администрации президента и федеральных министерств.

"По поручению президента Владимира Владимировича Путина реставрируем Крепостную стену. Уже в октябре планируем завершить работы на двух пряслах в центральной части Смоленска", - отметил Анохин

По его словам, в Смоленской области расположено более 4,3 тыс. объектов культурного наследия, а областная столица имеет статус исторического поселения федерального значения, где находится свыше 460 объектов.

В 2024 году стартовал первый этап реставрации костела благодаря решению председателя правительства Михаила Мишустина, завершить работы планируется в 2028 году. Также восстановлен и приспособлен под гостиничный комплекс объект регионального значения "Общественное здание" на набережной Днепра.

Кроме того, ведутся работы по восстановлению усадьбы "Высокое" в Новодугинском округе, включающей 18 объектов, большая часть из которых уже отреставрирована. С 2023 года регион участвует в пилотном проекте по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот, два объекта в Вязьме уже нашли инвесторов. С 2024 года на территории археологического комплекса "Гнездово" началось обновление туристической инфраструктуры.