В Петербурге и области ожидаются первые заморозки

При этом днем 28 сентября температура воздуха составит до +9...+14 градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Первые заморозки ожидаются в Санкт-Петербурге ночью 28 сентября. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по городу.

"В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 28 сентября в Санкт-Петербурге местами ожидаются заморозки", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ "Северо-Западное УГМС"), в ночные и утренние часы 28 сентября местами, 29-30 сентября в большинстве районов Ленинградской области также ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1...-4 градусов. При этом днем 28 сентября воздух прогреется до +9...+14 градусов. Кроме того, 29-30 сентября в окрестностях Петербурга - заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 1...-2 градусов.