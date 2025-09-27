В Калмыкии предложили разделить понятия народной и традиционной медицины

Требуется принятие дополнительных нормативных правовых актов, сообщила заместитель председателя правительства, министр социального развития, труда и занятости республики Марина Ользятиева

ЭЛИСТА, 27 сентября. /ТАСС/. Понятие народной медицины на законодательном уровне должно быть отделено от определения традиционной медицины. Такое мнение на III Международном буддийском форуме выразила заместитель председателя правительства, министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия Марина Ользятиева.

"Если говорить о перспективах развития народной медицины в Калмыкии, то, конечно же, мы возвращаемся к вопросу регулирования этого термина в федеральном законе о здравоохранении, а это статья "Народная медицина". И я хочу здесь сказать, что все-таки требуется принятие дополнительных нормативных правовых актов, которые будут разделять понятие народной медицины от понятия традиционной медицины. Требуется очень большой блок <...> подзаконных актов, поскольку сегодня <...> вопрос <…> порядка включения народных целителей в те реестры, которые ведут органы здравоохранения субъектов, относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Мы считаем, что это все-таки должно быть урегулировано на федеральном уровне", - сказала она.

Ользятиева отметила, что сегодня важно уделять внимание подготовке кадров, созданию инфраструктуры, информационной поддержке народной медицины и межрегиональному и международному сотрудничеству. "[Это нужно] для того, чтобы нам систематизировать, обобщать этот опыт и практики, определить лучшие и брать для рассмотрения, внедрения дополнительных направлений проведения лечения", - добавила она.

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходит с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме участвуют делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.