В репертуаре музыка, связанная с тематикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также музыка советских композиторов, рок-музыка

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Плац-концерт фестиваля духовой музыки "Тихоокеанские марши" собрал около 10 тыс. человек на центральной площади Владивостока, сообщил ТАСС директор компании "Креативные индустрии Дальнего Востока" Михаил Полусмак.

Фестиваль духовой музыки "Тихоокеанские марши" стартовал в Приморском крае 23 сентября, он собрал более 300 музыкантов из девяти оркестров, включая оркестр Юнармии. Концерты уже состоялись в Артеме, Уссурийске и Находке. 27 сентября проходит главный плац-концерт во Владивостоке.

"Здесь около 10 тыс. человек. А всего фестиваль объединит порядка 50 тыс. человек с учетом уже состоявшихся концертов и планируемых завтра. В воскресенье оркестры будут играть по всем паркам и скверам Владивостока", - сказал Полусмак.

Концерт рассчитан на пять часов. В репертуаре музыка, связанная с тематикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, музыка советских композиторов, рок-музыка. "Еще предстоит общее исполнение гимна России и в финале - композиция, посвященная Дальнему Востоку, которую исполнят все оркестранты и детский хор", - сказал Полусмак.

Фестиваль духовой музыки "Тихоокеанские марши" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. По словам организаторов, мероприятие планируется сделать ежегодным и международным. Рассматривается возможность приглашения военных оркестров из Китая и КНДР.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.