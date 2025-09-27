РВИО поддержит создание исторически достоверных видеоигр

Игровой формат может стать "отличным инструментом просветительской работы", поскольку популярен у молодежи, отметил исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) готово поддерживать разработчиков видеоигр для создания исторически достоверного продукта, этому способствует растущая популярность видеоигр и общественный интерес к ним. Об этом на просветительском форуме "Военная история в играх: границы реальности" заявил исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк.

"Популярность компьютерных игр растет с каждым днем. Мы в первую очередь выступаем за то, чтобы не ограничивать, а помогать и поддерживать. [Мы готовы] стать партнерами, экспертами, консультантами для таких разработчиков игр, чтобы игры были не только увлекательные, интересные и затягивающие, но и максимально достоверные с точки зрения исторических нарративов", - сказал он.

Он признал, что в современности в видеоигры "играют все", отметив, что и сам играл в них, а теперь играют его дети. "Однако когда я играл в игры, тогда было там от силы сто разных игр, и задача родителей была очень простая - только следить за временем. Когда мои дети сейчас играют в игры, задача уже гораздо сложнее - мало того, что нужно следить за временем, <...> нужно следить за тем, в какие игры они играют, потому что общее количество игр сейчас уже исчисляется сотнями тысяч, они в легком доступе и никто не понимает, что происходит в этих играх", - добавил исполнительный директор РВИО.

По его словам, игровой формат может стать "отличным инструментом просветительской работы", поскольку популярен у молодежи, а "дети и взрослые проводят за этим занятием все больше времени". "Все это заставляет задуматься, как использовать игры во благо - в первую очередь, для обучения и развития", - заключил Мартынюк.