На спортивном фестивале в Клину собрались свыше сотни молодых единоборцев Подмосковья

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Свыше сотни молодых спортсменов-единоборцев со всех уголков Подмосковья собрались на спортивном фестивале в Клину. Об этом рассказал ТАСС Андрей Урусов - координатор проекта "Старший брат", реализуемого подмосковным отделением партии "Единая Россия", которая выступила организатором мероприятия, приуроченного ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

"Мы постарались сделать так, чтобы ребята, в том числе и те, кто приехал в Подмосковье из приграничных районов и проживающие сейчас в пунктах временного размещения, могли окунуться в настоящую спортивную атмосферу", - сказал Урусов, отметив, что самому юному участнику мероприятия недавно исполнилось всего 10 лет.

По словам координатора проекта, в рамках праздника организовано несколько открытых площадок, где можно проверить свои силы в армрестлинге, гиревом спорте и испытании силы удара. Для детей же открыта игровая зона, а более старшим гостям и участникам местный союз десантников подготовил выставку оружия и фотозону. "Особым событием должна стать встреча с чемпионом мира по боксу среди профессионалов Романом Андреевым, который проведет для спортсменов и гостей открытую тренировку и, конечно же, автограф-сессию", - заметил Урусов. Как ожидается, кульминацией фестиваля станут зрелищные поединки по карате, кикбоксингу и ММА.

Координатор проекта также пояснил, что "Старший брат" в настоящее время активно развивается не только в Московской области, но и в исторических регионах страны. "К примеру, в Донецкой Народной Республике стартовавший в прошлом году проект уже показал значительные результаты: местные молодежные организации провели десятки мероприятий, вовлекая подростков в спортивную и социальную деятельность", - заключил Урусов.