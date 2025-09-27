Образовательная программа Росмолодежи включает лекции, интерактивные мастер-классы и тренинги

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 500 туроператоров присоединились за пять лет к программе Росмолодежи "Больше, чем путешествие". Об этом во Всемирный день туризма рассказали ТАСС в пресс-службе программы.

"За пять сезонов реализации программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" свыше 500 туроператоров активно поддерживали проект, выстраивая партнерские отношения. Это сотрудничество открыло молодым людям возможность отправиться в интересные, увлекательные и познавательные путешествия", - говорится в сообщении.

Каждая поездка по программе представляет собой возможность для участников прикоснуться к историко-культурному наследию различных регионов, ознакомиться с ключевыми достопримечательностями и значимыми местами, которые отражают их самобытность.

Образовательная программа включает лекции, интерактивные мастер-классы и тренинги, проводимые ведущими экспертами в самых разнообразных областях, начиная от науки и предпринимательства и заканчивая искусством, экологическими инициативами.

"Наши поездки - это не просто отдых, а мощный инструмент воспитания, просвещения и формирования активной гражданской позиции. В этой работе нам помогают туроператоры, за что мы им благодарны. Объединяя усилия, мы можем дотянуться до гораздо большего числа молодых людей и рассказать им, как прекрасна наша страна", - отметила гендиректор АНО "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина.

"Больше, чем путешествие" - программа Росмолодежи, благодаря которой свыше 275 тыс. молодых людей увидели уникальные места России, ознакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимый проект и нашли новых друзей.