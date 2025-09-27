Лукашенко рассказал, какую работу считает лучшей

Речь идет о сельском хозяйстве, указал белорусский президент

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что считает самой лучшей работу в сельском хозяйстве.

Глава государства в субботу совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области и ознакомился с состоянием дел на объектах предприятия ЗАО "АСБ-Агро Городец". В этом хозяйстве Лукашенко в конце 1980-х годов был руководителем. В тот момент совхоз переживал сложные времена. Тогда и пригодились управленческие способности будущего президента - в хозяйстве внедряли передовые формы работы, решались проблемы.

"Лучше работы, чем в сельском хозяйстве, нет. Я уже попробовал, знаю в жизни все. Казалось бы, ну вот ты там, на вершине. Ничего подобного. Все равно тянет к земле", - сказал он в ходе общения с работниками хозяйства. Соответствующий видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

По словам главы государства, местным жителям нужно по-человечески относиться к своей земле. "Это не Украина, где черноземы. У нас хватает всего. Но работать можно. Как видите, больше 100 стран, с которыми мы сотрудничаем и поставляем продовольствие. Не скажу, что вы супербогатые. Вы меня как хотите критикуйте, но у нас в Беларуси кто хочет заработать сегодня, тот может заработать. Поэтому только труд", - отметил президент.

Лукашенко констатировал, что то поколение, которое воевало, выросло в беде. "Горе после [Великой Отечественной] войны. Там никто не смотрел, чтобы, как мне говорит молодежь: а можно нам давать поддержку уже за второго ребенка? Да господь с вами. Это можно, но где взять деньги для этого? Что, у пенсионеров отобрать деньги? Так они у нас небогатые. За второго ребенка платить? Кто платил за шестого ребенка в те времена? Вот такое сознание у людей. Я вот так по-старинному задаю вопрос: неужели нашему поколению нужны вот эти трудности, не дай бог война? Чтобы мы после этого научились ценить жизнь", - добавил он.