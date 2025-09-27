Чернышенко: образование и подготовка специалистов раскроют потенциал Тувы

В регионе продолжается развитие образовательной инфраструктуры, сообщил вице-премьер РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Эффективно раскрыть потенциал Тувы можно при помощи образования и подготовки специалистов. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с главой республики Владиславом Ховалыгом, сообщается на сайте правительства РФ.

"Как подчеркивает наш президент Владимир Владимирович Путин, потенциал у Тувы очень большой, и важно его эффективно раскрывать. Большую роль здесь играет образование и подготовка специалистов. Создано порядка 11 тысяч новых мест в школах и детских садах, 48 школ отремонтировано", - цитирует пресс-служба Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в регионе продолжается развитие образовательной инфраструктуры: открыто 144 центров образования "Точка роста", центр цифрового образования детей "IT-куб" и школьные технопарки "Кванториум". Также в рамках федпроекта "Профессионалитет" создано три кластера по приоритетным для субъекта направлениям: строительная отрасль, горнодобывающая отрасль, сельское хозяйство.

Чернышенко отметил, что в Туве большое внимание уделяется работе с молодежью. "Это приносит результаты. В республике 92% ребят сегодня верят в возможности самореализации в России - показатель выше, чем в среднем по стране. Благодаря вашим победам в конкурсе "Регион для молодых" в 2022 и 2025 годах субъект получил порядка 100 млн рублей на ремонт и оснащение молодежных пространств", - рассказал он.

Также в регионе растет число туристов - в 2024 году Туву посетило на 14% больше человек, увеличивается число гостиничных номеров (+13%). На 2025-27 годы в рамках единой субсидии субъекту выделено 90 млн рублей на строительство модульных отелей. В спортивной сфере в Туве по итогам 2024 года уровень вовлеченности жителей в систематические занятия спортом составляет 58%, а уровень обеспеченности спортивными сооружениями - порядка 82%.

Ховалыг подчеркнул, что региональные власти прилагают все усилия, чтобы реализовать потенциал республики в полной мере. "Мы активно работаем над созданием современной инфраструктуры, развитием образовательных и спортивных проектов, поддержкой талантливой молодежи. Особое внимание уделяем сохранению уникального культурного наследия нашего народа в сочетании с современными тенденциями развития", - приводит пресс-служба его слова.