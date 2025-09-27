Уже сдано 10 многоквартирных домов, сообщил глава республики Айсен Николаев

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии ожидают, что до конца текущего года расселят из аварийного жилья свыше 4,3 тыс. человек. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямой линии.

"Программа переселения людей из аварийного жилья, инициированная нашим президентом [Владимиром Путиным], изменила облик наших городов и сел. Не секрет, что республика из-за как раз ее интенсивного освоения в 1960-е и 1970-е гг., из-за большого количества двухэтажных деревянных домов, построенных в этот период, к сожалению, была лидером в стране по количеству аварийного жилья. У нас в первый этап по переселению людей из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, попало свыше 1 млн кв. м жилья. Это 1/6 часть всей российской программы. Сейчас уже свыше 930 тыс. кв. м жилья построено. Люди уже переехали в новые дома, в этом году 10 многоквартирных домов сдано. До конца года еще <…> свыше 4,3 тыс. людей переедут в новые квартиры", - сказал Николаев.

В Якутии, согласно целевым показателям, накопительным итогом с учетом показателей 2019-2024 годов подлежат расселению 54,8 тыс. человек из более чем 1 017,1 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

По словам главы региона, финансирование второй части программы по расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, начнется с 2026 года.