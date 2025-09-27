В Бурятии создадут приложение для знакомства с буддийской культурой

Мобильная платформа будет состоять из интерактивной карты, виртуальных туров и иммерсивных аудиогидов

ЭЛИСТА, 27 сентября. /ТАСС/. Проект цифрового помощника туриста для знакомства с буддийской культурой разрабатывается в Бурятии. Об этом на III Международном буддийском форуме сообщил министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев.

"Мы собрали информацию о 50 храмах этнических Бурятии. Туда включены не только храмы, которые находятся на территории республики, но еще и на территории Забайкальского края и Иркутской области. Теперь человек, который интересуется буддийской культурой, зайдя туда [в приложение], может получить эту информацию. Цифровизация нам поможет познакомиться друг с другом, сохранить наследие через знакомство, получить первую информацию о том, куда турист собирается приехать", - сказал он.

Доржиев отметил, что мобильная платформа будет состоять из трех частей: интерактивная карта, виртуальные туры и иммерсивные аудиогиды. Также он добавил, что платформа призвана не заменить гида, а стать цифровым помощником. "Все материалы, информация, конечно же, будут согласовываться с учителями и экспертами, которые хорошо знают непосредственно об объекте", - подчеркнул он.

Кроме того, министр туризма отметил, что в Бурятии потенциально видят развитие этого цифрового помощника. "Более 500 храмов <...> можно предложить включить дальше в работу этой цифровой платформы, более 1 млрд пользователей может стать у этой цифровой платформы и более 50 стран", - сказал он.

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходит с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме участвуют делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

