В Москве же возведут памятник турецкому поэту Юнусу Эмре, сообщил министр правительства Москвы

АНКАРА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Памятник первому космонавту Юрию Гагарину будет в начале лета 2026 года установлен в Анкаре, а в Москве возведут памятник известному турецкому поэту Юнусу Эмре. Об этом в беседе с ТАСС сообщил министр правительства Москвы Сергей Черемин, комментируя итоги визита делегации московских властей и предпринимателей в Турцию.

"В ходе контактов мы обсуждали еще один проект, который, к сожалению, не был реализован ввиду пандемии и последующих событий. Это установка памятников турецкому поэту Юнусу Эмре в Москве и нашему первому космонавту Юрию Гагарину в Анкаре. Практически все детали у нас уже обсуждены, решение принято, остаются технические аспекты. Думаю, в начале лета следующего года мы проведем церемонию установки этих памятников", - сообщил Черемин.

По его словам, в Москве памятник планируется установить на территории парка "Музеон", а в Анкаре - в парке "Дикмен Вадиси".

"Когда мэр Москвы Сергей Собянин посещал Анкару, этот парк только строился. Планировалось, что там будет высажена березовая аллея. Сейчас, когда мы осматривали место установки с экспертами, там все уже подготовлено, остались совсем небольшие детали", - сообщил Черемин.

Он отметил, что вопрос о памятниках обсуждался в том числе с представителями МИД и Минкультуры Турции. Никаких препятствий, по его словам, уже нет, поэтому начнется активная подготовка.