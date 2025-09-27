Черемин заявил об интересе Турции в наработках Москвы в сфере транспорта

Сотрудничество с Антальей касается широкого спектра областей, сообщил министр правительства Москвы

АНКАРА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Власти турецких мегаполисов, в том числе Антальи, заинтересованы в наработках Москвы в сфере организации городского транспорта, в том числе беспилотного. Об этом в беседе с ТАСС сообщил министр правительства Москвы Сергей Черемин, комментируя итоги визита возглавляемой им делегации московских властей и предпринимателей в Турцию.

"В ходе наших контактов в Стамбуле, Анкаре и Анталье мы рассказывали о московских решениях в области транспорта. Это вызывает большой интерес. Руководство Антальи крайне заинтересовано использовать наши наработки. Например, это электробусы, сети электробусов, возможно, даже беспилотный трамвай. Этот проект недавно стартовал в Москве", - сказал Черемин.

Сотрудничество с Антальей, по его словам, касается широкого спектра областей. "Это образование, охрана окружающей среды, экология. Мы планируем активно продолжать развивать наши культурные связи, все взаимоотношения в гуманитарной области, в том числе в православии. В образовании будут обмены опытом, взаимные визиты школьников. Намерены сотрудничать в области науки, потому что Анталья такой регион, где сосредоточены крупные научные учреждения", - сообщил собеседник.

Он отметил, что в Анталье действует большое количество школ, в которых есть обучение на русском языке. "Существуют проблемы с учебниками, особенно с современными учебниками которыми сейчас пользуются в России. Мы договорились, что мы окажем поддержку школам с пособиями, с учебниками, с оборудованием для создания специализированных классов, таких как классы биологии, химии, физики. Потому что это крайне важно, чтобы дети могли быть подготовлены к сдаче ОГЭ и ЕГЭ", - сказал Черемин.

Он также отметил, что шла речь и о проведении совместных кинофестивалей. "Москва сейчас очень активно инвестирует в создание самой современной инфраструктуры для киноиндустрии. Мы строим самый большой в мире кинематографический кластер. Мы пригласили турецких кинематографистов и на Московскую неделю кино, и посмотреть инфраструктуру с точки зрения возможности съемок турецких фильмов на наших площадках", - рассказал московский министр.