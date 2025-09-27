Кириенко: в Москве в ноябре пройдет общероссийский съезд родительских комитетов

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ уточнил, что на нем обсудят, как дальше развивать конкурс по поддержке родительских комитетов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Общероссийский съезд родительских комитетов состоится в Москве в ноябре. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко журналистам на марафоне "Знание. Первые".

"Еще один новый проект, который добавляется, есть уже принятое решение, что в ноябре месяце в Москве состоится первый общероссийский съезд родительских комитетов со всей нашей страны", - сказал он.

Кириенко уточнил, что на нем обсудят, как дальше развивать конкурс по поддержке родительских комитетов.