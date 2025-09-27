27 сентября, 18:08

Кириенко: в Москве в ноябре пройдет общероссийский съезд родительских комитетов

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Алексей Коновалов/ ТАСС
Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ уточнил, что на нем обсудят, как дальше развивать конкурс по поддержке родительских комитетов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Общероссийский съезд родительских комитетов состоится в Москве в ноябре. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко журналистам на марафоне "Знание. Первые".

Читайте также
Всероссийский родительский комитет за год наладил работу с регионами и властямиКириенко: в бюджете заложены средства на поддержку родительских комитетов

"Еще один новый проект, который добавляется, есть уже принятое решение, что в ноябре месяце в Москве состоится первый общероссийский съезд родительских комитетов со всей нашей страны", - сказал он.

Кириенко уточнил, что на нем обсудят, как дальше развивать конкурс по поддержке родительских комитетов. 

Теги:
РоссияКириенко, Сергей Владиленович