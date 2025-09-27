В рамках него в местах боев в годы Великой Отечественной войны создают мемориальные комплексы воинам-якутянам

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Межрегиональный историко-патриотический проект "Бастионы памяти", который стартовал в Якутии в 2025 году и посвящен якутским воинам - участникам Великой Отечественной войны, будет продолжен в последующие годы. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямой линии.

"Мы считаем, что этот проект надо продолжать. На нас выходят родственники сражавшихся и погибших солдат Великой Отечественной войны, чьи предки захоронены в других областях нашей страны, и просят этот проект продолжить. Мы уверены, что такой народный на самом деле проект, - потому что он реализуется полностью на внебюджетные средства, - обязательно продолжим уже и в 2026, и в последующих годах", - сказал он.

В феврале 2025 года глава Якутии дал в Якутске старт историко-патриотическому проекту "Бастионы памяти". В рамках него создают мемориальные комплексы воинам-якутянам в местах боев в годы Великой Отечественной войны. Планируется в ходе этого проекта увековечить имена свыше 2,2 тыс. солдат. Памятники изготавливают на народные средства, собранные в ходе благотворительного сбора.

"Наших ветеранов и участников Великой Отечественной войны <…> у нас, к сожалению, осталось совсем мало, - сказал Николаев. - Наш святой долг - их окружить заботой, пока они вместе с нами, максимально получать от них ту связь, получать то, что называется связью поколений, связью времен, для того, чтобы наша молодежь училась на этих лучших примерах. Одним из таких проектов является проект "Бастионы памяти", - добавил глава Якутии.

Якутия одной из первых в стране начала создание памятных сооружений с указанием персоналий на местах наиболее кровопролитных боев с участием якутян. Выходцы из Якутии покоятся на территории 19 регионов, наибольшее число погибших якутян похоронено на территории Новгородской, Тверской, Волгоградской, Ленинградской, Калужской, Смоленской, Псковской и Московской областей. На территории девяти регионов России расположены 16 памятных объектов, увековечивающих подвиг воинов-якутян. Большинство из них в разные годы установлены по инициативе и на средства общественности при поддержке правительства республики.