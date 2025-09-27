Выступления набрали более 16 млн просмотров в интернете и по телевидению

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Порядка 15 тысяч человек посетили за два дня просветительский марафон "Знание. Первые". Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко журналистам на марафоне.

"У нас 11 городов России, плюс Абхазия - 12 точек. За первые два дня, у нас сегодня только второй день заканчивается, еще завтра марафон продолжается, у нас уже более 15 тыс. участников прошло через марафон. И вот на данный момент времени более 16 млн просмотров [выступлений] в интернете и по телевидению", - сказал он.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит в течение трех дней. Он посвящен 80-летию атомной промышленности. ТАСС - генеральный информационный партнер марафона.