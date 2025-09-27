Кириенко: залы с лекциями ученых на "Знание. Первые" переполнены молодежью

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ рассказал, что генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси удивило и поразило, как слушатели лекций в России встречают ученых - "как поп-звезд, с аплодисментами и воодушевлением"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Лекции ученых на просветительском марафоне "Знание. Первые" пользуются популярностью среди молодежи. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко журналистам на марафоне.

Он рассказал, что генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси удивило и поразило, как слушатели лекций в России встречают ученых - "как поп-звезд, с аплодисментами и воодушевлением".

"Студенты и школьники [восторженно] встречают молодых ученых. Насколько это престижно, насколько большое уважение и интерес к ним. Залы, в которых выступают ученые, переполнены", - сказал Кириенко.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит в течение трех дней. Он посвящен 80-летию атомной промышленности. ТАСС - генеральный информационный партнер марафона.