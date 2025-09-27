В Котельниках на территории Кузьминского лесопарка высадка деревьев прошла при участии олимпийской чемпионки Яны Егорян, а также создателей и актеров франшизы "Елки"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Участники всероссийской экологической акции "Сохраним лес" посадили в субботу порядка 50 тыс. саженцев деревьев в Московской области, Мордовии, Алтайском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. К акции присоединилась съемочная группа фильма "Елки" и Олимпийская чемпионка Яна Егорян, рассказали ТАСС организаторы.

"В подмосковных Котельниках на территории Кузьминского лесопарка высадка 100 хвойных деревьев прошла при участии олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян, а также создателей и актеров легендарной франшизы "Елки" - продюсера Тимура Асадова и актрисы Ирины Архиповой. <…> В Югре на территории Правдинского участкового лесничества было высажено 40 тыс. саженцев сосны сибирской (кедровой), <…> приняли участие до 1 000 человек. <…> В Алтайском крае стартовал двухдневный марафон по высадке 12 тыс. кедров в рамках Алтайского лесоклиматического проекта, инициированного АНО "Центр экологических инноваций" совместно с общественным деятелем Алексеем Сибирским. <…> В Республике Мордовия в Дубенском муниципальном округе волонтеры, школьники, сотрудники министерств высадили 5 тыс. молодых сосен на месте исторического соснового бора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, например, в Югре лесовосстановительная кампания продлится до середины октября, в регионе будет восстановлено почти 25 тыс. га леса, в течение сезона планируется высадить не менее 18 млн деревьев.

Акция "Сохраним лес" - это всероссийская экологическая инициатива по восстановлению лесов, которая проходит в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие". Организаторами акции выступают АНО "Сад памяти" совместно с Всероссийским движением "Экосистема", при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. ТАСС - генеральный информационный партнер акции.