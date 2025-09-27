В Якутии региональная кадровая программа для участников СВО станет многолетней

Проект направлен на формирование новой культуры государственного управления через вовлечение участников и ветеранов СВО в процесс управления республикой

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Республиканская кадровая программа для участников СВО "Якутия - земля героев" станет многолетней, сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе прямой линии.

Кадровая программа "Якутия - земля героев" направлена на формирование новой культуры государственного управления через вовлечение участников и ветеранов СВО в процесс управления республикой. Прием заявок стартовал 21 февраля и завершился 21 марта. Всего поступили 583 заявки, из них 345 - от действующих участников СВО. На протяжении всего обучения участники проходят личностно-профессиональную диагностику, направленную на успешную адаптацию к мирной жизни и интеграцию в деятельность государственного и муниципального управления.

"Эта программа обязательно будет продолжена. Она будет многолетней программой, - сказал Николаев. - Уверен, что эти люди должны в будущем управлять страной и нашими регионами, потому что они не только словами, но и делом доказали, что такое защищать Родину. Наша задача - их подготовить максимально к решению этой задачи, большинство из них не имеет опыта государственного управления, муниципального управления. Это касается и участников федеральной программы, это касается и участников региональных программ, в том числе нашей. Но они все талантливые люди".

Ранее с инициативой о расширении федерального проекта "Время героев" на регионы на XXII съезде партии "Единая Россия" выступил президент РФ Владимир Путин. В ходе послания Госсобранию глава Якутии поручил запустить в 2025 году республиканскую кадровую программу для участников СВО в Якутии.