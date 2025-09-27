Кириенко назвал людей главным богатством атомной отрасли

Они всегда действуют на шаг впереди конкурентов и технологий, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Самое главное богатство атомной отрасли - это люди, для которых нет ничего невозможного, и они действуют на шаг впереди. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко журналистам на марафоне "Знание. Первые".

"Самое главное и самое удивительное - это всегда люди. В атомной отрасли сегодня работает почти полмиллиона человек, почти 500 тысяч человек. Людей с горящими глазами, людей, которых ведет мечта, людей, для которых нет ничего невозможного, потому что один из принципов и ценностей Росатома - это принцип "на шаг впереди", - сказал Кириенко.

Он отметил, что они всегда действуют на шаг впереди конкурентов и технологий. "И вот такие люди - это главное богатство Росатома и главное богатство страны", - заключил Кириенко.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит в течение трех дней. Он посвящен 80-летию атомной промышленности. ТАСС - генеральный информационный партнер марафона.