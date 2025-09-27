Автомобилисты из-за мероприятия не смогут проехать на участке от Садового кольца до Петровского бульвара в каждом направлении 27 сентября с 00:01 до 20:00 и 28 сентября с 08:00 до 22:00

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта в Москве по Цветному бульвару, перекрытое ранее в связи с проведением детского велофестиваля, открыто. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

"Движение по Цветному бульвару открыто", - говорится в сообщении.

Раннее сообщалось, что в связи с проведением фестиваля в выходные будет закрыто движение для транспорта в районе Цветного бульвара. Автомобилисты не смогут проехать на участке от Садового кольца до Петровского бульвара в каждом направлении 27 сентября с 00:01 до 20:00 и 28 сентября с 08:00 до 22:00. На участках перекрытий временно запрещена парковка.