Очередной гуманитарный конвой приурочен к годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщил глава города Андроник Пак

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 5 тонн гуманитарного груза отправлено из Жуковского для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС глава города Андроник Пак, отметив, что очередной гуманитарный конвой приурочен к годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

"Силами жуковчан, коллективов местных организаций и градообразующих предприятий, а также благотворительного фонда собрано свыше 5 тонн помощи, которая отправилась в зону проведения СВО", - сказал Пак. Он отметил, что речь идет как о медикаментах и одежде, так и о строительных материалах, технических средствах и письмах для бойцов, написанных жителями города, книгах и сувенирах. "Груз собирался, исходя из пожеланий самих бойцов и их командиров, а письма и сувениры, созданные неравнодушными жителями, должны обязательно поднять настроение и боевой дух наших защитников", - уверен Пак.

Из общего объема гуманитарного конвоя почти 100 кг было собрано в рамках специальной акции, которая прошла на неделе у входа в городской Дворец культуры. "Мы специально приурочили дополнительный сбор помощи к годовщине воссоединения исторических регионов с Россией, и жители активно приняли в нем участие", - пояснил местный координатор "Волонтеров Подмосковья" Алексей Петришин. Именно силами активистов этой организации весь груз был рассортирован и погружен для дальнейшей транспортировки в зону СВО.

Как пояснили ТАСС в городской администрации, нынешний гуманитарный конвой стал 18-м по счету с начала года, причем помощь будет доставлена не только конкретно жуковчанам, находящимся в зоне СВО, но и бойцам из соседних с Жуковским городов Подмосковья.