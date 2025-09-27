Сенатор СФ: "Менделеевские классы" дают молодежи возможности в выборе профессии

Проект был открыт с участием Росатома, РХТУ им. Д. И. Менделеева и региональных вузов

МОСКВА, 27 сентября /ТАСС/. Проект "Менделеевские классы" предоставляет молодым людям широкие возможности для выбора перспективной и интересной профессии. Такое мнение выразила член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ольга Щетинина на сессии "Открытая (Эко) лаборатория менделеевцев с участниками проекта "Менделеевские классы", организованной в рамках Мировой атомной недели.

"Менделеевские классы", реализуемые Росатомом и РХТУ им. Д. И. Менделеева, дают огромные возможности для молодежи. Задача страны и социально ответственного бизнеса создавать такие возможности. Я призываю вас чувствовать, что ваше саморазвитие связано не только с образованием, но и с возможностью действовать, создавать команды и проекты", - сказала она, обращаясь к молодым участникам сессии.

"Менделеевские классы" были открыты с участием Росатома, РХТУ им. Д. И. Менделеева и региональных вузов. В городах присутствия Росатома школы с такими классами действуют прежде всего там, где строятся или перестраиваются предприятия по переработке отходов I и II классов.

"В Росатоме мы уделяем особое внимание сохранению чистоты территорий, на которых находятся наши предприятия или где мы выполняем работы. Поэтому неслучайно в регионах расположения строящейся производственной инфраструктуры для обращения с промышленными отходами мы создали "Менделеевские классы". Сегодня это уже шесть субъектов нашей страны и более 370 "менделеевцев" 8-11-х классов, и масштабирование проекта продолжает увеличивать количество на 20-30% учащихся ежегодно", - отметил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев.

По его словам, многие из выпускников "менделеевской альма-матер" пошли на специальности, тем или иным образом связанные с развитием технологий по охране окружающей среды и здоровья людей. "Это значит, что наши производственные предприятия вскоре смогут получить поколение молодых экологов", - добавил он.

Востребованность специалистов по экологии

Заместитель генерального директора Федерального экологического оператора (входит в Росатом) Наталья Кривенко отметила, что специалисты по экологии востребованы в российской атомной отрасли.

"У нас на предприятии в направлении обращения с отходами порядка 70% сотрудников - это молодые специалисты. И это экологи. Без экологического образования как базового работать со сложными задачами в сфере утилизации отходов, цифровизации процессов, ликвидации негативного экологического наследия практически нереально. Поэтому экологическое направление в качестве профессиональной траектории очень перспективно и востребованно", - сказала она.

Также в ходе сессии ученики проекта "Менделеевские классы" представили презентацию о том, как они побывали в различных экологических экспедициях в течение 2025 года.