Кириенко заявил о старте конкурса для лекторов в Абхазии

Первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что в стране очень большое число талантливых, ярких людей, которым "точно есть, что рассказать молодежи"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Конкурсный отбор на проект "Знание. Лектор" стартует в субботу в Абхазии. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко журналистам на марафоне "Знание. Первые".

"Руководство Абхазии очень заинтересовано в развитии проектов общества "Знание". Прямо сейчас там стартует проект "Знание. Лектор". Он уже несколько лет работает в России. Все желающие могут подавать заявку", - сказал Кириенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что в Абхазии очень большое количество талантливых, ярких людей, которым "точно есть, что рассказать молодежи, есть, чем поделиться".

Первый замруководителя администрации президента РФ рассказал, что в республике создано представительство общества "Знание" и принято решение об открытии "Дома знаний" - площадки для встреч с интересными людьми на базе Абхазского государственного университета.

"Знание. Лектор" - это конкурс, позволяющий выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. За пять лет в нем приняли участие 62 тыс. человек из 89 регионов России, конкурсантами проведено свыше 17 тыс. лекций.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит в течение трех дней. Впервые он вышел за пределы РФ и также проходит в Республике Абхазия. Марафон посвящен 80-летию атомной промышленности. ТАСС - генеральный информационный партнер марафона.