Николаев: орнитологическая обсерватория в Якутии достойна списка ЮНЕСКО

Объект призван стать ключевым научным центром для изучения миграционных путей редких видов птиц, в первую очередь восточной популяции стерха

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Международная орнитологическая обсерватория под открытым небом "Полет стерха", которая открылась в сентябре в Томпонском районе Якутии, достойна внесения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое мнение выразил глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямой линии.

Международная орнитологическая обсерватория призвана стать ключевым научным центром для изучения миграционных путей редких видов птиц, в первую очередь восточной популяции стерха, а также площадкой для развития экологического туризма и просветительской деятельности.

"Это уникальное место как раз для наблюдения за пролетами [стерхов] и по весне, когда они летят в тундру, и сейчас, осенью, когда они уже летят в Китай. Мы сейчас с руководством нашего парка "Кыталык", который входит в [национальный] парк "Ленские столбы", с руководством министерства природных ресурсов, с китайскими нашими коллегами обсуждаем возможность номинирования всей этой территории - большого проекта "Полет стерха" - как природного наследия человечества в рамках программы ЮНЕСКО. Как ни странно, именно такой межгосударственный проект, связанный с пролетом такой уникальной птицы, как стерх краснокнижный, <...> оказывается, имеет все шансы все-таки быть номинированным и получить звание именно как природного наследия. Мы будем над этим работать, и уверен, что какие-то общие подходы мы найдем", - сказал Николаев.

Стерх - третий по редкости вид среди журавлей в мире. Численность восточной популяции стерха в последние десятилетия выросла примерно до 6,9 тыс. особей, но все еще остается критически низкой для долгосрочного выживания этого вида. Эта птица занимает знаковое место в культурном наследии коренных малочисленных народов Севера, населяющих его гнездовой ареал. В Якутии стерх считается священной птицей, а также птицей счастья.