Оренбургское кадетское училище победило в международном турнире операторов БПЛА

В Минобороны РФ сообщили, что в состязаниях также принимали участие образовательные учреждения стран СНГ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Оренбургское президентское кадетское училище стало победителем третьего Международного турнира операторов БПЛА среди учащихся довузовских образовательных учреждений. В турнире также принимали участие образовательные учреждения стран СНГ, сообщили в Минобороны РФ.

"В Оренбургском президентском кадетском училище наградили победителей III Международного турнира операторов беспилотных летательных аппаратов среди учащихся довузовских образовательных учреждений государств - участников Содружества Независимых Государств. По итогам состязаний в командном первенстве кубок победителя из рук заместителя Министра обороны Российской Федерации - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Виктора Горемыкина получила команда Оренбургского президентского кадетского училища", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второе место заняли кадеты из Кемеровского президентского кадетского училища. Замкнули тройку лучших кадеты из Тюменского президентского кадетского училища.

Также в военном ведомстве добавили, что в ходе церемонии награждения, заместитель главы военного ведомства вручил коллективу Оренбургского президентского кадетского училища благодарность президента Российской Федерации за большой вклад в воспитание молодежи в духе патриотического служения Отечеству. Помимо этого, Горемыкин от имени министра обороны РФ Андрея Белоусова передал слова благодарности руководству и сотрудникам училища за отличную организацию и успешное проведение мероприятия.

"Заместитель министра обороны РФ отметил, что во время турнира завершилось освоение курса и проведена итоговая аттестация первых воспитанников и воспитанниц, которые в рамках проекта Минобороны России "Военное образование - на службе Отечеству" обучались по программе профессионального обучения по профессии "Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом", - добавили в военном ведомстве.