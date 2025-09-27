В российских силовых структурах привели в пример случай во Львове, где вооруженный сотрудник ТЦК открыл стрельбу во время вручения повестки

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) ходят по улицам на Украине совместно с представителями полукриминальных структур, прозванных в народе титушки. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Там привели в пример случай во Львове, где вооруженный сотрудник ТЦК открыл стрельбу во время вручения повестки.

"Это наглядно показывает отношение к простому населению со стороны украинской власти и ТЦК. Если одни могут вступить в ВСУ ради собственного пиара, не пробыть на передке ни дня и уволиться, когда им это надоест, то других гонят на убой под дулом пистолета. С недавних пор сотрудники ТЦК разгуливают по городам Украины с оружием и, зачастую, в сопровождении полукриминальных структур, именующих себя "группой содействия ТЦК", а в народе прозванные титушки", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что сторонники жесткой мобилизации на Украине неоднократно высказывались в эфире телемарафона о необходимости ужесточения мер принудительной мобилизации. "Многие из них выступают за применение оружия и расстрел на месте лиц, которые оказывают сопротивление ТЦК", - уточнил он.