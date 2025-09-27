Эксперт Шемякин: паломнический туризм является одним из самых развивающихся в РФ

Основными причинами этого стали усиление культурного и духовного интереса, развитие транспортной инфраструктуры, отметил исполнительный директор Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям

ЭЛИСТА, 27 сентября. /ТАСС/. Паломнический туризм, в том числе по местам, связанным с буддизмом, является одним из самых активно развивающихся видов туризма в РФ и имеет для этого еще большой потенциал. Об этом сообщил в ходе III Международного буддийского форума исполнительный директор Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Шемякин.

"Хотелось бы начать с того, что паломнический туризм представляет собой одну из наиболее динамично развивающихся ниш туристической индустрии, объединяющих духовные потребности путешественников с экономической возможностью и туристическим бизнесом. В условиях ограничений и международных поездок и роста интеграции внутреннего туризма в России этот сегмент демонстрирует особо высокий потенциал для развития", - сказал Шемякин.

Он уточнил, что подобная ситуация фиксируется и в целом на мировом рынке: сфера религиозного туризма переживает период устойчивого роста. По его мнению, основными причинами этого стали усиление культурного и духовного интереса, развитие транспортной инфраструктуры и то, что священные места стали более доступными для путешественников.

"Современный религиозный туризм характеризуется несколькими важными тенденциями. Во-первых, растет доля молодых путешественников, о которых сегодня уже говорили, в том числе из-за рубежа, которые совмещают духовные практики с культурным познанием. Во-вторых, увеличивается спрос на персонализированные туры и индивидуальные маршруты. В-третьих, развиваются технологические решения для организации паломнических поездок, включая мобильные приложения и онлайн-платформы", - отметил Шемякин.

Он подчеркнул, что на буддийском форуме уже был представлен ряд проектов и решений, а также обсуждались инициативы, соответствующие этим критериям. А значит, они могут дать дополнительный импульс для дальнейшего развития паломнического туризма.

