Коллектив академии им. Можайского победил в десятом творческом конкурсе ВКС РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Коллектив Военно-космической академии им. Можайского из Санкт-Петербурга получил Гран-при десятого творческого конкурса Воздушно-космических сил (ВКС) "И звезды становятся ближе…". Об этом ТАСС рассказали организаторы конкурса.

"В Доме офицеров города Краснознаменска состоялся гала-концерт, на котором были объявлены итоги главного творческого конкурса Воздушно-космических сил "И звезды становятся ближе…", проводимого в нескольких номинациях. Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек из 20 регионов России. Для соревнования в конкурсе в этом году в Краснознаменск приехали участники из разных регионов страны: Мурманской, Брянской, Самарской, Ярославской, Челябинской областей и др. Обладатель самой главной награды конкурса - Гран-при - Военно-космическая академия им. Можайского г. Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале гала-концерта ко всем собравшимся с приветственным словом обратился заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил по военно-политической работе генерал-майор Игорь Романов.

В жюри конкурса вошли представители культуры и искусства, общественные и государственные деятели, ветераны ВКС. Среди них заслуженный артист РФ старший преподаватель Военного института (военных дирижеров) Военного университета имени князя Александра Невского полковник Александр Халилов, заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-политической работе полковник Светлана Ишмуратова, заслуженный артист РФ экс-солист ГААНТ Игорь Моисеев. Конкурс проводился в шести номинациях: "Лучший вокально-инструментальный ансамбль", "Лучший вокальный ансамбль", "Лучшее исполнение песни профессиональных авторов", "Лучшая авторская песня", "Лучший хореографический номер", "Свои песни".