МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. XIII ежегодный Московский мотофестиваль завершился в столице, сообщил корреспондент ТАСС с места проведения мероприятия.

Колонна из тысяч мотоциклистов стартовала в 12:00 мск со смотровой площадки на Воробьевых горах в сторону Садового кольца. В заезде приняли участие 26 мотоклубов. На смотровой площадке Воробьевых гор весь день шла развлекательная программа с конкурсами, яркими шоу, интервью приглашенных гостей и выступлениями известных артистов. Был разыгран главный приз - мотоцикл.

В городе уже сняты ограничения для движения автотранспорта, которые действовали в связи с проведением мероприятия. С 11:40 мск было временно закрыто движение на внешней стороне Садового кольца, улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Бережковской набережной, на Бородинском мосту и съездах с него, а также на ряде центральных улиц. Движение восстанавливали по мере прохождения мотоколонны. Также временно был закрыт подъезд к ряду объектов в районе Садового кольца, в том числе к ЦПКиО имени Горького со стороны улицы Крымский Вал, ТЦ "Атриум", Курскому вокзалу, Театру Сатиры.