КС Молдавии отклонил протест на поправки, позволяющие отстранять партии

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии отклонил протест оппозиции на поправки этого года, позволяющие отстранять партии от выборов в период избирательной кампании.

"Объявляются неприемлемыми обращения, поданные депутатом парламента Республики Молдова Владом Батрынчей и Ириной Влах в интересах политической партии "Республиканская партия "Сердце Молдовы" по делу № 2r-355/2025, находящемуся на рассмотрении Высшей судебной палаты", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте КС.

Оппозиция считает, что внесенные Партией действия и солидарности (ПДС) поправки нарушают международные стандарты, позволяют подконтрольному ПДС правительству вмешиваться в выборы и отстранять неугодных конкурентов.

С помощью этих поправок Минюст инициировал отстранение от предстоящих 28 сентября выборов партию "Сердце Молдовы", которая входит в оппозиционный Патриотический блок. Поводом послужило обращение представителей двух политических сил, которые обвинили "Сердце Молдовы" в незаконном финансировании. Ранее в республике не разрешалось исключать партии из числа участников избирательной кампании во время ее проведения.