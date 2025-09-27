В Госдуме рассказали, как будут отзываться водительские права по медпоказаниям

Медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Водительские права в РФ будут своевременно аннулироваться при выявлении у их владельцев опасных заболеваний, рассказал в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Выстраивается система мониторинга в режиме реального времени. То есть медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД, мы определенные законодательные решения приняли по этому поводу, - сказал Леонов. - Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД. Безусловно, там не написан его диагноз, там просто написано, что есть медицинские показания отозвать права. В МВД поступает, в ГИБДД, и все - ему аннулируются права".

Новый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. До принятия этих поправок человек мог продолжать водить машину, пока не истечет срок действия водительского удостоверения (10 лет) даже в случае появления у него медицинских противопоказаний, в том числе психических расстройств.

Депутат выразил уверенность, что общество поддержит нововведения. "Зачем мне человек, который с психическим заболеванием ездит за рулем? То же самое по алкоголю: если человек попал с алкогольным делирием или ему установили алкогольную зависимость, ему, конечно, права аннулируют. [Право на] оружие - то же самое", - подчеркнул глава комитета.

По словам парламентария, система мониторинга здоровья развивается именно в направлении обмена информацией в реальном времени, а не увеличения частоты профосмотров. "Цифровые системы здравоохранения совершенствуются с каждым днем, и мы знаем о человеке фактически все. И часть информации, которая важна для государства и которая может способствовать тому, чтобы мы профилактировали правонарушения, должна быть использована в пользу общества", - заключил Леонов.