Целью этого механизма является контроль за выполнением совместных действий в рамках программы сотрудничества по охране границы и применению закона, согласованной двумя правительствами, отметили в мексиканском МИД

МЕХИКО, 28 сентября. /ТАСС/. Мексика и США договорились активизировать сотрудничество в сфере противодействия незаконному обороту оружия. Об этом говорится в заявлении мексиканского МИД по итогам состоявшейся в пятницу в американском городе Мак-Аллен (штат Техас) рабочей встречи чиновников двух стран.

"Представители Совета безопасности Мексики встретились в городе Мак-Аллен с коллегами из правительства США для проведения первого заседания Группы по реализации соглашений в области безопасности Мексика-США. Целью этого механизма является контроль за выполнением совместных действий в рамках программы сотрудничества по охране границы и применению закона, согласованной двумя правительствами", - отметили в МИД Мексики.

"Объявлено о запуске инициативы "Миссия Кортафуэгос: Вместе против незаконного трафика огнестрельного оружия", целью которой является пресечение нелегального потока оружия через общую границу", - добавили там. Отмечается, что среди основных задач инициативы - увеличение числа пограничных операций по предотвращению ввоза оружия в Мексику и наращивание обмена информацией.

Кроме того, намечено создание двусторонней рабочей группы для борьбы с трансграничными незаконными финансовыми переводами и конфискацией активов, а также усиление сотрудничества в сфере предотвращения кражи топлива.