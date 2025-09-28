В Москве прогнозируют дождь и до 10 градусов тепла

Однако в ночь на 29 сентября в столице температура может опуститься до плюс 1 градуса

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и температура до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 8-10 градусов тепла, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 1 градуса.

Ветер прогнозируется северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 6 - плюс 11 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 1 градус.