Манифестация прошла без серьезных инцидентов

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 сентября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек приняли участие в марше в столице Аргентины, чтобы потребовать наказать виновных в резонансном убийстве трех девушек, передает корреспондент ТАСС.

Представители общественных движений и простые горожане, преимущественно женщины, прошли колонной от площади перед президентским дворцом до здания Конгресса. У многих в руках были фотографии убитых 20-летних Морены Верди и Бренды дель Кастильо и 15-летней Лары Гутьеррес. "Нет плохих или хороших жертв. Правосудие для Морены, Бренды и Лары. Мы хотим оставаться живыми", - гласили некоторые из плакатов, которые можно было увидеть на марше. Манифестация прошла без серьезных инцидентов.

Девушки пропали 19 сентября. Спустя пять дней их тела были найдены в пригороде Буэнос-Айреса Флоренсио Варела. Судмедэксперты установили, что перед смертью девушек пытали.

Согласно версии властей, девушек убили наркоторговцы. Предполагаемый заказчик, гражданин Перу Тони Вальверде Викториано, был объявлен в розыск. Как сообщил министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Хавьер Алонсо, пытки и убийство транслировались в закрытой группе в соцсети. Предполагаемым мотивом была месть.