Регионы ДФО встречают третью годовщину воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ

Помощь оказывается восьми подшефным муниципалитетам, отметил замполпреда президента РФ в ДФО Куранов

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Регионы, входящие в Дальневосточный федеральный округ с радостью встречают третью годовщину воссоединения Донбасса и Новороссии с Российской Федерацией. Оказывается помощь восьми муниципалитетам, строятся школы, детские сады, ремонтируются поликлиники. Об этом рассказал ТАСС заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов.

"Это братья наши. Поэтому воспринимали и воспринимаем вхождение этих регионов в состав России с радостью, с гордостью, с искренним уважением. Это наш общий праздник", - отметил он.

Куранов сообщил, что в данный момент регионы ДФО оказывают помощь восьми подшефным муниципалитетам. "Здесь Дальний Восток строит школы, детские сады, ремонтирует поликлиники, строит бассейны, восстанавливают инфраструктуру. В ноябре 2024 года мы выполнили все планы по строительству. Это все благодаря заместителю председателя правительства РФ - полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Петровичу Трутневу. Он держит на контроле все вопросы, связанные с оказанием помощи. Под его руководством и социально-экономической работы, и восстановление новых территорий", - рассказал он.

Помощь ДНР

В 2025 году за счет региональных бюджетов ДФО запланированы работы по восстановлению социальной инфраструктуры на подшефных территориях ДНР на 177 объектах, (из которых 156 завершены, 88%) на общую сумму более 3,4 млрд рублей, в том числе 4 больницы, 15 школ, 5 детских садов, 9 детских и спортивных площадок, 137,1 тыс. кв. м дорог, 7,2 км. водоводов.

На лечебно-оздоровительный отдых направлен 2 391 ребенок, передано более 30 тонн гуманитарной помощи.

Всего в 2025 году субъектами ДФО на меры поддержки подшефных муниципальных образований ДНР запланировано свыше 4 млрд рублей. Работа организована в 26 населенных пунктах с общей численностью населения более 222 тыс. человек.

В период с 2022 по 2024 год субъектами ДФО было оказано помощи на общую сумму свыше 12 млрд рублей на восстановление 844 объектов инфраструктуры, закупку 117 единиц автомобильной и специальной техники и организацию лечебно-оздоровительного отдыха.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о воссоединении этих территорий с Россией. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.