Против экс-судьи военного суда Тришкина возбудили уголовное дело

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, которого допросили в качестве подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и отпустили под подписку. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, между экс-судьей и потерпевшим провели очную ставку.

"В отношении Тришкина возбудили уголовное дело, а самого бывшего судью допросили и взяли с него подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, между подозреваемым и потерпевшим провели очную ставку", - сказал собеседник агентства.

Высшая квалификационная коллегия судей в середине июля дала разрешение Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении судьи Тришкина по п. "д", "е", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия). После этого судья подал прошение об отставке, которую приняли. Тришкину грозит до пяти лет лишения свободы.

Проверкой СК было установлено, что в августе прошлого года Тришкин ранил из незарегистрированного травматического пистолета водителя такси, с которым у него возник дорожный конфликт. Сам судья заявил, что в момент конфликта он находился в подавленном эмоциональном состоянии, связанном с внесением его в украинскую базу "Миротворец", что повлияло на его поведение. Он уточнил, что оружие нашел за двое суток до конфликта на дороге, сомневался в пригодности травматического пистолета для стрельбы и планировал в ближайшее время сдать находку в УВД.

Также судья подчеркивал, что неоднократно пытался примириться с потерпевшим. Он просил ВККС отказать в возбуждении дела.

Тришкин рассматривал уголовное дело координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Теперь материалы рассматривает другой судья. До работы во 2-м Западном окружном военном суде Тришкин был заместителем председателя Мещанского районного суда Москвы.