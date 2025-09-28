ТАСС: в почти разрушенной ВСУ Марьинке осталась одна жительница

В городе осталось много брошенных животных

МАРЬИНКА /ДНР/, 28 сентября. /ТАСС/. Единственная жительница почти полностью разрушенной ВСУ Марьинки в Донецкой Народной Республике Галина рассказала ТАСС, что решила остаться в городе, когда приехала проверить свой дом после освобождения населенного пункта.

"Я пошла сюда чисто проверить, как там у меня. Все говорили, что Марьинки уже нет, что целого вообще ничего нет. Да, действительно, здесь полуразрушенный двор. Сами видели - гильзы от снарядов, которые я с дому выкидывала. Уцелела одна комната, кухня. Я решила вернуться", - рассказала Галина.

По ее словам, других жителей в городе нет. Поначалу, рассказала собеседница агентства, ей было жутко находиться в городе, где теперь много брошенных животных.

"Разрушенный город, людей никого, заброшенные дворы, дикие собаки, коты, которые приблудились. Ничего, привыкла. Зато я дома", - отметила она.