На избирательный участок выделено всего пять тысяч бюллетеней

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Граждане Молдавии собрались у посольства республики в Москве для голосования на парламентских выборах, передает корреспондент ТАСС.

"Я здесь с пяти утра, потому что знаю, что выделено всего пять тысяч бюллетеней только на этот избирательный участок, желающих очень много", - сказал один из избирателей по имени Петр.

Собравшиеся также выразили поддержку курсу развития Молдавии в сотрудничестве с Российской Федерацией.

В Молдавии сегодня проходят парламентские выборы. К ним Центризбирком увеличил количество избирательных участков за границей, в основном в западных странах. В России будут функционировать только два участка. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в законодательном органе и будущий кабинет министров может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. На прошлогодних выборах президента Молдавии на двух участках в Москве сформировались огромные очереди и не все успели проголосовать.