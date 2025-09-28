Матвиенко: в Новосибирской области значительный кадровый потенциал

Председатель Совета Федерации отметила, что уроженцы региона внесли значимый вклад в укрепление позиций Российского государства

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Новосибирская область является регионом с устойчивой экономикой, который обладает значительным кадровым и интеллектуальным потенциалом. Об этом в своем поздравлении с Днем образования области сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сегодня Новосибирская область - регион с устойчивой экономикой, диверсифицированной промышленностью, значительным кадровым и интеллектуальным потенциалом. Здесь успешно работают предприятия, осуществляющие выпуск высокотехнологичной инновационной продукции, растет инвестиционная активность", - говорится в тексте поздравления, которое предоставила пресс-служба Совета Федерации.

По словам Матвиенко, уроженцы Новосибирской области внесли значимый вклад в укрепление позиций Российского государства на богатых ценными ресурсами землях восточнее Уральских гор. "Они создали мощный индустриальный комплекс, передовые научно-исследовательскую и образовательные инфраструктуры, которые являются достоянием всей нашей страны", - приводит пресс-служба ее слова.

Председатель Совета Федерации высказала уверенность, что Новосибирская область и впредь будет принимать активное участие в решение общенациональных задач.

Днем Новосибирской области считается 28 сентября 1937 года, когда регион был выделен из существовавшего тогда Западно-Сибирского края как самостоятельная административно-территориальная единица страны.