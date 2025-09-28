Из них около 1 тыс. международных гостей из 35 стран

ЭЛИСТА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 7 тыс. человек приняли участие в III Международном буддийском форуме в Калмыкии. Об этом рассказал ТАСС в кулуарах III Международного буддийского форума первый заместитель председателя правительства Республики Калмыкия Эрдни Церенов.

"Более 7 тыс. гостей посетили буддийский форум в Калмыкии, <...> из них около 1 тыс. международных гостей из 35 стран", - сказал он.

Ранее глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщал журналистам, что во II Международном буддийском форуме, прошедшем в Бурятии в 2024 году, приняли участие более 3 тыс. человек.

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходит с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме участвуют делегации 35 стран, в их составе представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.