Популяция амурского тигра на Дальнем Востоке с каждым годом увеличивается, отметил президент РФ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление организаторам, участникам и гостям мероприятий, посвященных Дню тигра, и отметил, что популяция тигров на Дальнем Востоке увеличивается каждый год благодаря труду специалистов и волонтеров.

"Благодаря кропотливому, самоотверженному труду краеведов, ученых-биологов, специалистов заповедного дела, егерей, а также деятельному участию сотрудников центра "Амурский тигр", волонтеров просветительских, гуманитарных проектов популяция амурского тигра на Дальнем Востоке с каждым годом увеличивается", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что приумножение численности тигров стало результатом подвижнической и кропотливой работы по сохранению ареала их проживания и повышения уровня экологической культуры в обществе. На это также повлияла реализация государственных программ по охране окружающей среды и уникального природного богатства национальных заповедников и воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природному достоянию России.

"Важно и дальше развивать эту востребованную масштабную деятельность, использовать передовой отечественный и мировой опыт и современные научные, организационные, методологические подходы. Еще раз с праздником и самых добрых пожеланий", - заключил президент.

День тигра отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября начиная с 2000 г. Цель праздника - привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе популяции амурского тигра. Организаторами праздничных мероприятий выступают правительство Приморского края, администрация Владивостока, Русское географическое общество.