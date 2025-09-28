Специалисты обеспечили безопасность станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Запорожская АЭС остается на резервном питании от дизель-генераторов, но ее безопасность обеспечена благодаря профессионализму и стойкости сотрудников. Об этом сообщили на станции в День работника атомной промышленности.

"В этом году наш профессиональный праздник проходит в обстоятельствах, которые сложно даже представить. Станция, жизненный пульс которой - энергия, сама уже который день лишена внешнего питания. Но она продолжает жить и оставаться в безопасности благодаря высочайшему профессионализму, невероятной стойкости и четкой работе каждого сотрудника станции", - говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

23 сентября Запорожская АЭС была переведена на работу от дизель-генераторов из-за отключения последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения "Днепровская", которая была повреждена в результате огневого воздействия ВСУ. Проведение ремонтно-восстановительных работ на поврежденной линии невозможно из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских войск.

27 сентября на станции сообщили, что ситуация на ЗАЭС находится под полным контролем, обеспечивающие жизнедеятельность атомной станции системы работают в штатном режиме, радиационная обстановка в пределах нормы.