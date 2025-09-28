Движение было перекрыто из-за аварии

КЕМЕРОВО, 28 сентября. /ТАСС/. Реверсивное движение ввели на участке федеральной трассы "Сибирь" в Кемеровской области, сообщила пресс-служба Сибуправтодора. Движение было перекрыто из-за аварии, в которой один человек погиб, еще один пострадал.

"С 13:00 (09:00 мск - прим. ТАСС) на 503-м км трассы Р-255 "Сибирь" действует режим реверсивного движения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального ГУ МВД ТАСС сообщили, что ДТП на этом участке произошло около 11:30 (07:30 мск). По предварительным данным, водитель грузовика с полуприцепом не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW X3. В результате 39-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб, его несовершеннолетний пассажир доставлен в медучреждение.