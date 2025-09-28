Эксперт Пинаев: бесснежных зим в Москве в ближайшие годы ожидать пока не стоит

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН отметил, что в России зимы останутся снежными и холодными во многих регионах, прежде всего северных

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Так называемые "европейские" бесснежные зимы в ближайшие годы не будут частым явлением в климатических условиях Москвы и Подмосковья. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН Владимир Пинаев.

"Конечно, полностью бесснежных, так называемых "европейских" зим в Москве ожидать в ближайшие годы не стоит", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Эксперт отметил, что специалисты фиксируют четкую тенденцию на смещение сезонов года по месяцам и повышение среднегодовой температуры из-за так называемого "межледникового периода", в котором сейчас находится планета.

"Эти явления ученые наблюдают уже не первое десятилетие, а если говорить о сроках их окончания, то тут речь идет не про годы, а, как минимум, про десятилетия, так что забыть про снег зимой москвичам пока не получится, он будет", - отметил Пинаев, добавив, что в целом в стране зимы "останутся снежными и холодными во многих регионах, прежде всего северных".

Эксперт напомнил, что любые изменения климата сопровождаются экстремальными погодными явлениями, к примеру, сильнейшими снегопадами или ураганами, а также расширением ареала обитания южных видов флоры и фауны на северные территории.