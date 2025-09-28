Избирком ЛНР: для членов ИК "почетно попасть в расстрельные списки" Киева

Марианна Сумская отметила, что украинские власти и силовики угрожают членам комиссии в период проведения голосования

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Члены избирательной комиссии (ИК) Луганской Народной Республики работают в организации, несмотря на угрозы украинских властей. Для них "почетно попасть в расстрельные списки" Киева. Об этом ТАСС сообщила глава избиркома республики Марианна Сумская.

По ее словам, украинские власти и силовики "вспоминают" о членах избиркома ЛНР в период проведения голосования. Так, во время референдума о вхождении республики в состав России в 2022 году украинские спецслужбы регулярно угрожали членам ИК, в том числе пытаясь запугать их через ближайших родственников.

"У нас бесстрашные члены комиссии. Их ничем не запугать на самом-то деле: никакими угрозами, расправами и всем остальным. А еще у нас почетно, когда ты там где-то числишься в каких-то расстрельных списках украинских. Там, на "Миротворце", когда тебя размещают. <…> Слава богу, что эти угрозы никак не реализовываются. В нашей системе люди очень самоотверженные - работают на износ, особенно в период избирательной кампании. Они уже настолько привыкли к тому, что пытается кто-то там с той стороны как-то угрожать и больше смеются над этим, потому что говорят, что наше дело все равно никто не испортит", - сказала она.

Сумская отметила, что отношение членов ИК республики к угрозам со стороны Киева поменялось, в том числе и на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях ЛНР. "Во время референдума на освобожденной территории у нас была отработана своя повестка со средствами массовой информации, чтобы не публиковать лица членов, организаторов референдума и снимать их со спины, сейчас, по истечении трех лет, допустим, члены территориальной комиссии Лисичанска, Северодонецка говорят, что пусть все знают и видят, что они в избирательной комиссии работают", - сообщила она.

Сумская добавила, что кроме угроз в период проведения избирательной кампании украинские спецслужбы также пытаются навредить интернет-ресурсам ИК республики. Во время референдума о вхождении ЛНР в состав России в 2022 году, по ее словам, Киев пытался взломать рабочую почту ИК региона (на тот момент - центральной избирательной комиссии ЛНР).

Про гуманитарную помощь фронту

Собеседница агентства подчеркнула, что все члены ИК ЛНР, проживающие на освобожденных в ходе спецоперации территориях, "настолько патриотично настроены", что самостоятельно, за собственные средства регулярно собирают и передают помощь российским бойцам на передовую. "Наши члены участковых комиссий, территориальных комиссий шьют маскировочные сети, собирают продуктовые наборы, делают окопные свечи. У нас член территориальной комиссии свой собственный автомобиль отдал в прошлом году на фронт. Закупают генераторы. Причем это проходит не по принуждению. Это они сами проявляют инициативу. Они участвуют во всех гуманитарных акциях, миссиях. <…> У членов комиссии есть такая позиция - не хвастаться", - сообщила Сумская.

Про формирование ИК и референдум 2022 года

Процесс формирования избирательной системы ЛНР в соответствии с российским законодательством начался в 2023 году - избирком республики сформировали 6 марта 2023 года. Ранее избирком ЛНР на территории республики уже организовывал выборы депутатов разного уровня и президентские выборы.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.